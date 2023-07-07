Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2024 году.

Руководство ПСЖ требует от нападающего команды Килиана Мбаппе в ближайшее время определиться с местом продолжения карьеры.

По информации Sky Sports, Мбаппе поставлен ультиматум, что до 31 июля он должен решить вопрос относительно своего будущего.

Если до конца июля 24-летний француз не продлит контракт с ПСЖ, то он будет продан любому клубу, который предложит больше всего денег за него до конца трансферного окна.

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В прошлом сезоне Мбаппе забил 41 гол и отдал 9 ассистов в 43 матчах.

Добавим, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2024 году. Ранее нападающий сборной Франции официально заявил, что продлевать сделку не будет, поскольку хочет сменить клуб.

В футболке парижан Килиан сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 голевых передач.

Напомним, что мадридский "Реал" охотится давно за Мбаппе. ПСЖ хочет выручить с трансфера Килиана 250 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.

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