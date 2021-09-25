"Астон Вилла" сотворила сенсацию.

В рамках шестого тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Астон Виллу".

Встреча завершилась неожиданной победой гостей. "Астон Вилла" на 88-й минуте выполнила угловой удар, защитник Кортни Хаус вовремя выпрыгнул и головой попал в сетку ворот Давида де Хеа.

После этого "Манчестер" в компенсированное арбитром время получил право пробить пенальти. К "точке" подошел Бруну Фернандеш, а не Криштиану Роналду. Тем не менее один из лидеров команды упустил возможность вырвать хотя бы ничью: Бруну запустил мяч высоко над воротами.

Это первое поражение "дьяволов" в текущем сезоне АПЛ. До этого они уступили в первом туре Лиги чемпионов, а также вылетели из Кубка английской лиги.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:1

Гол: Хаус, 88

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магвайр (Линделеф, 67), Шоу (Далот, 34), Мактомини (Кавани, 82), Фред, Гринвуд, Фернандеш, Погба, Роналду

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт, Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер, 86), Ингс (Буэндиа, 78), Уоткинс

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 90+3

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АПЛ: ситуация в турнирной таблице

По итогам шести матчей "Челси" и "Ман Сити" набрали по 13 очков, но из-за разницы забитых/пропущенных выше расположились "горожане". У "Ливерпуля" также 13 очков, но еще и игра в запасе.

"Манчестер Юнайтед" также имеет 13 очков после шести туров, но они занимают 4-ю строчку.

"Астон Вилла" имеет 10 зачетных пунктов и занимает седьмую позицию.

Автор: Артем Будрин