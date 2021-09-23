"Вест Хэм" сумел пройти "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка английской лиги.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко провел полный матч за "Вест Хэм" в рамках Кубка английской лиги. Команда украинца в гостях играла с "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Вест Хэма".

Украинец запомнился нереализованным голевым моментом в конце встречи. Он пробросил мяч мимо вратаря, но не попал в пустые ворота, пробив в штангу.

Портал WhoScored поставил Ярмоленко за этот матч оценку 6,9, которая стала пятой лучшей в составе "Вест Хэма". В то же время от SofaScore украинец получил оценку 6,3 - худшую среди всех игроков лондонского клуба.

"Вест Хэм" одержал победу в матче благодаря голу Мануэля Лансини на 9-й минуте - 1:0. В следующем раунде турнира команда Ярмоленко встретится с "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

Автор: Антон Дударь