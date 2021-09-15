Групповой этап Лиги чемпионов вернулся с рядом зрелищных матчей.

14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов - были сыграны первые восемь матчей турнира.

"Динамо" в Киеве поделило очки с "Бенфикой" - гол киевлян на третьей добавленной ко второму тайму минуте был не засчитан.

В центральном матче дня встречались соперники "Динамо" по группе, и "Бавария" разгромила "Барселону". Роберт Левандовски забил за мюнхенцев в 18-м матче подряд.

Криштиану Роналду вновь сыграл за "МЮ" в Лиге чемпионов. Португалец не только забил (в 17-м подряд сезоне ЛЧ), но еще и повторил рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в главном клубном турнире Европы (177). Правда, "МЮ" это не помогло - манкунианцы, играя в меньшинстве с 35-й минуты, пропустили дважды, причем решающий мяч на 95-й минуте после ошибки Джесси Лингарда.

Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" провел 71 минуту в матче с "Вильярреалом", но результативными действиями не отличился.

Результаты матчей

Группа Е

"Динамо" Киев - "Бенфика" - 0:0

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85

Группа F

"Вильярреал" - "Аталанта" - 2:2

Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73 - Фройлер, 6, Госенс, 83

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Нгамале, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

Группа G

"Лилль" - "Вольфсбург" - 0:0

"Севилья" - "Зальцбург" - 1:1

Голы: Ракитич, 42 (с пенальти) - Сучич, 21 (с пенальти)

Группа Н

"Челси" - "Зенит" - 1:0

Гол: Лукаку, 69

"Мальме" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45 (с пенальти), Мората, 45+1

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.

Автор: Антон Дударь