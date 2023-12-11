"Манчестер Юнайтед" нужно победить "Баварию", чтобы остаться в еврокубках.

Во вторник, 12 декабря, состоится поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" примет "Баварию".

Игра пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен норвежский рефери Эспен Эскас.

"Бавария" уверенно лидирует в группе А, набрав 13 очков за пять туров. Мюнхенский клуб уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и первое место в группе.

Видео дня

У "Манчестер Юнайтед" дела обстоят куда хуже. Чтобы попасть в 1/8 финала, "красным дьяволам" нужно обыграть "Баварию" и надеяться, что "Копенгаген" и "Галатасарай" сыграют вничью между собой в паралельной игре. Если "Ман Юнайтед" проиграет в игре с мюнхенцами, то еврокубковый сезон для них закончится.

Перед матчем против "Баварии" подопечные Эрика тен Хага сенсационно проиграли в рамках АПЛ против "Борнмута" (0:3). Мюнхенцы также провалили свой предыдущий матч - в Бундеслиге команда Томаса Тухеля с унизительным счетом уступила "Айнтрахту" (1:5).

Манчестер Юнайтед - Бавария: прогноз

Фаворитом поединка по мнению аналитиков с небольшим преимуществом является "Бавария". Победа мюнхенского клуба оценивается коэффициентом 2,33. Ставки на победу "Манчестер Юнайтед" принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья - 4,10.

Гол "красных дьяволов" в матче с "Баварией" оценивается коэффициентом 1,21. На гол мюнхенцев ставки принимаются с коэффициентом 1,17.

Наиболее вероятным исходом поединка "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" является ничья со счетом 1:1. На такой результат ставки принимаются с коэффициентом 8,40.

Манчестер Юнайтед - Бавария: трансляция

Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вас также могут заинтересовать новости: