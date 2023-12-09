"Айнтрахт" отгрузил пять голов в ворота мюнхенской "Баварии".

В субботу, 9 декабря, состоялся поединок 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" принимал мюнхенскую "Баварию".

Игра проходила на стадионе "Дойче Банк Парк" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Футболисты "Айнтрахта" забили три мяча в первом тайме - отличились Омар Мармуш, Жуниор Дина и Хуго Ларссон. В концовке тайма Йозуа Киммих один мяч отыграл, забив на 44-й минуте после передачи Лероя Сане.

Видео дня

Во втором тайме футболисты франкфуртовского клуба забили еще дважды - Жуниор Дина отличился на 50-й минуте, а на 60-й гол забил Ансгар Кнауфф.

"Айнтрахт" - "Бавария" - 5:1

Голы: Мармуш 12, Дина 31, 50, Ларссон 36, Кнауфф 60 - Киммих 44

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Дина (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Нганкам, Шаиби, Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81)

"Бавария": Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Геррейру, 46), Горецка, Киммих, Коман (Гнабри, 66; Мусиала, 71), Сане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 66), Кейн

"Айнтрахт" набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Бавария" с 32 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" сыграет против "Штутгарта", а "Айнтрахт" встретится с леверкузенским "Байером".

Вас также могут заинтересовать новости: