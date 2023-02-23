Первая дуэль команд на "Камп Ноу" завершилась вничью.

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной".

Встреча пройдет на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в Англии.

Первый матч команды сыграли неделю назад на "Камп Ноу". Поединок получился очень зрелищным и завершился вничью со счетом 2:2.

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Таким образом, судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы будет решатся в ответной дуэли.

После ничьи с "Барселоной" подопечные Эрика тен Хага в рамках АПЛ одержали разгромную победу над "Лестером" (3:0). Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже 8 матчей подряд во всех турнирах. Команда выиграла 6 игр и дважды сыграла вничью.

Благодаря этим результатам "красные дьяволы" поднялись на третье место в турнирной таблице АПЛ и стали реальными претендентами на чемпионский титул. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет всего 5 баллов.

"Барселона" также одержала победу на внутренней арене после игры с "МЮ". Каталонский гранд уверенно обыграл "Кадис" (2:0) и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от "Реала" составляет восемь очков.

Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом ответного матча является "Манчестер Юнайтед".

Так, на победу английского клуба принимаются ставки с коэффициентом 2,30. Ничья - 3,50. Победа каталонского коллектива оценивается коэффициентом 3,20.

Аналитики считают, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" будет зрелищным: тотал больше 2,5 мяча котируется за 1,86, а тотал меньше 2,5 мяча оценен аналитиками в 2,01. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1,68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2,18.

Наиболее вероятным исходом поединка в основное время аналитики считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,90.

Проход "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы оценен коэффициентом 1,66, а "Барселоны" - 2,30.

Манчестер Юнайтед - Барселона: трансляция

На территории Украины ответный матч "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, который в финале прошлого сезона победил шотландский "Рейнджерс".

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