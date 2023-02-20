Победу каталонскому гранду принесли голы Серхи Роберто и Роберта Левандовски.

В воскресенье, 19 февраля, состоялся поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Барселона" и "Кадис".

Игра проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 43-й минуте - гол забил хавбек "Барселоны" Серхи Роберто. Спустя три минуты польский форвард "блаугранас" Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонского гранда.

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Во втором тайме "Кадис" попытался что-то противопоставить, а хозяева наоборот включили режим экономии энергии, но на ход игры это особо не повлияло.

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Серхи Роберто, 43, Левандовски, 45+1

"Барселона": тер Стеген, Бальде, Гарсия, Кристенсен, Кунде, Роберто, де Йонг (Кессье 69), Гави, Фати (Аларкон 86), Левандовски (Диас 74), Торрес

"Кадис": Ледесма, Арсамендия, Хименес, Эрнандес, Карселен, Алькарас (Сан-Эметерио 69), Эскаланте (Алехо 62), Фернандес, Окампо (Лосано 62), Бонгонда (Собрино 62), Марти (Рамос Де ла Флор 74)

Обзор матч:

Отметим, что "Барселона" в нынешнем сезоне пропустила всего 7 голов за 22 тура чемпионата Испании, что является новым рекордом турнира.

До этого лучшим результатом на этом отрезке были 9 голов, пропущенные "Барселоной" в сезоне 1986/87, "Депортиво" в сезоне 1993/94 и "Атлетико" в сезоне 2017/18.

Также стоит отметить бомбардирские достижения Роберта Левандовски. Поляк забил уже 15-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, для этого ему понадобилось 19 матчей.

Быстрее Роберта в 21 веке такое количество голов в Ла Лиге забивал только экс-нападающий "Реала" Криштиану Роналду - за 17 матчей в сезоне 2009/10.

Левандовски продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Карима Бензема ("Реал") и Хоселу ("Эспаньол") на 4 мяча.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, имея 59 очков. Второе место у "Реала", у которого 51 пункт. "Кадис" имеет 22 очка и занимает 17-ю позицию.

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