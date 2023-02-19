Титулованный испанский клуб подозревают в подкупе судей.

Испанскую "Барселону" могут не допустить к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Накануне клуб оказался в эпицентре громкого скандала из-за подозрений в подкупе судей.

Известный испанский юрист Хорхе Вакеро, который специализируется на спортивном праве, указал на то, что каталонскому гранду могут грозить санкции со стороны УЕФА.

"В регламенте УЕФА есть статья, которая позволит организации исключить "блаугранас" из еврокубков. Для этого необходимо будет доказать, что действия "Барселоны" по отношению к Негрейре были направлены на то, чтобы повлиять на исход матчей.

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Вакеро отметил, что УЕФА может не выдать каталонскому клубу лицензию, или, если "сине‑гранатовые" ее получат, она может быть отозвана", - приводит слова юриста Onda Cero.

Таким образом, если вина "Барселоны" будет установлена, то УЕФА может не допустить каталонцев до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в испанских СМИ появилась информация, что в период с с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании "DASNIL 95", которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

"Барселону" обвинили в том, что клуб переводил средства Негрейре с целью влияния на спортивные результаты.

Если вина "Барселоны" будет доказана, клуб может быть лишен очков или исключен из Примеры.

"Барселона" в официальном заявлении подтвердила факт перевода денег компании Негрейры, но в клубе заявили, что эти платежи были связаны с консультационной работой.

Расследованием по делу "Барселоны" занимается прокуратура Испании.

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