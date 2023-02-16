"Барселона" в период с 2016 по 2018 годы платила деньги вице-президенту комитета судей испанской футбольной федерации.

Футбольный клуб "Барселона" попал в эпицентр большого скандала в Испании. Каталонский гранд могут обвинить в подкупе судей.

Накануне на радио SER Catalunya сообщили, что "Барселона" платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

По данным источника, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 годы заплатил почти 1,5 млн евро компании "DASNIL 95". Она принадлежит Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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Сообщается, что "Барселона" заплатила 532 тысячи евро в 2016 году, 541 тысячу евро в 2017 году и 318 тысяч евро в 2018 году.

Примечательно, что последний раз платили в июне 2018-го, что совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры.

Издание El Confidencial добавило, что с 2003 года Негрейра получил от "Барселоны" 4,7 миллиона евро. А в период с 2016 по 2018 год, платежи, которые поступали от каталонского клуба, составили 95% оборота компании "DASNIL 95".

Как сообщает издание Marca, прокуратура Испании начала расследование по делу "Барселоны".

Отмечается, что Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания в прокуратуре. Бывший вице-президент Технического комитета судей заверил, что никогда не помогал "Барселоне" улучшать отношение судей к команде и что эти платежи, по которым он не предоставил счета, были связаны с консультационной работой, заключавшейся в разъяснении игрокам того, как они должны вести себя во время встреч с судьями.

Он также дал им рекомендации о том, что они могут или не могут делать в зависимости от того, кто является рефери, судящим матч.

При этом заявляется, что Негрейра "не предоставил никаких документов, подтверждающих, что он оказывал "Барселоне" услуги".

Хосе Мария Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год. Ранее он также работал судьей - в период с 1975 по 1992 год.

Официальное заявление ФК "Барселона" по делу о возможном подкупе судей

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в ответ на обвинения, в котором клуб фактически подтвердил появившуюся в СМИ информацию.

"Учитывая информацию, которая появилась в СМИ, ФК "Барселона", зная о расследовании прокуратуры в отношении платежей, произведенных внешним компаниям, хочет прояснить:

"Барселона" в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секретариата клуба.

Кроме того, отношения с внешним провайдером были расширены за счет технических отчетов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

На данный момент этот вид аутсорсинговых услуг предоставляет специалист, прикрепленный к футбольному отделу нашего клуба.

ФК "Барселона" сожалеет, что эта информация появилась именно в разгар нынешнего сезона.

ФК "Барселона" подаст в суд на любого, кто портит имидж клуба возможными инсинуациями против репутации организации, которые могут возникнуть в результате распространенной информации".

Скандальную ситуацию прокомментировал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Действительно, новость удивительная, и не случайно она выходит именно сейчас. И что я могу сказать, так это то, что любая придирчивая, тенденциозная интерпретация, которая намекает на то, чего нет, получит соразмерный и адекватный ответ со стороны клуба и поэтому мы оставляем за собой право на все действия, необходимые для защиты чести "Барселоны". Я говорю это болельщикам "Барселоны". Не случайно эта информация появляется именно в то время, когда у "Барсы" все хорошо. Это не случайно", - приводит слова Лапорты Football Espana.

В Федерации футбола Испании (RFEF) заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами по делу о выплатах "Барселоны" вице-президенту судейского комитета.

В организации отметили, что антикоррупционный департамент уже запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о "Барселоне".

RFEF согласилась принимать участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу. Как только будет получена нужная информация, организация примет соответствующие меры в рамках закона, который должен превалировать во всех подобных ситуациях.

Какие санкции могут применить к "Барселоне", если прокуратура докажет факт подкупа судей

Как сообщает издание Bolavip, если "Барселону" признают виновной, то с клуба могут снять очки в чемпионате Испании или исключить из Ла Лиги.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в свою очередь, заявил, что исключение из лиги "Барселоне" не грозит, поскольку срок давности по этому вопросу истекает спустя три года.

"Следует отметить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности по этому вопросу истекает спустя три года. На спортивном уровне сделать что-то невозможно", - заявил Хавьер Тебас.

Однако Тебас отметил, что "Барселона" может быть наказана в сфере уголовной юрисдикции и тогда лига также может приметь к клубу какие-то санкции.

"Прокуратура расследует факты и определит, имела ли место коррупция в спортивной сфере. Посмотрим, чем закончится это расследование, со стороны Ла Лиги нам остается только уважать его результаты. Если прокуратура решит подать иск на "Барсу" - и нам придется выступить с частным обвинением. В ином случае дело будет просто закрыто", - добавил Тебас.

Напомним, ранее с итальянского "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций, а в 2006 году туринская команда и вовсе была отправлена в Серию B за договорные матчи.

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