Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч в основном составе.

Во вторник, 26 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" принимал "Реал". Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

На 2-й минуте встречи счет открыл полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. На 11-й минуте форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счете. На 33-й минуте нападающий "Реала" Карим Бензема сократил отставание гостей.

На 53-й минуте матча игрок "Манчестер Сити" Фил Фоден забил третий гол "горожан". Через две минуты форвард мадридского клуба Винисиус снова сделал отставание гостей минимальным. На 74-й минуте полузащитник "горожан" Бернарду Силва отправил в ворота "Реала" четвертый гол. На 82-й минуте Бензема успешно реализовал пенальти, оформив дубль.

"Манчестер Сити" - "Реал" - 4:3

Голы: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду, 74 - Бензема, 33, Винисиус, 55, Бензема, 82 (пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Диаш, Ляпорт, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Марез, Габриэль Жезус (Стерлинг, 83), Фоден

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди, Вальверде, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Родриго (Камавинга, 70), Бензема, Винисиус (Асенсио, 88)

Предупреждение: Фернандиньо - Начо

Обзор матча:

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко отыграл весь поединок и запомнился двумя эпизодами. В первом тайме он не удержал Карима Бензема в штрафной площадке, и тот отправил мяч в сетку ворот.

А во втором тайме Зинченко поучаствовал в 4-м голе своей команды. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть. Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес мощный и точный удар в девятку.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют "Ливерпуль" и "Вильярреал" (27 апреля и 3 мая).

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