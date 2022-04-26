В среду, 27 апреля, на знаменитом стадионе "Энфилд" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Вильярреал".
Ранее соперники пересекались всего один раз - в полуфинале Лиги Европы в 2016 году. Тогда в первой игре в Испании "Вильярреал" выиграл со счетом 1:0, однако в ответной игре на поле "Ливерпуля" испанский коллектив проиграл с разгромным счетом 3:0 и покинул турнир.
"Ливерпуль"
Подопечные Юргена Клоппа набрали хорошую форму и сейчас идут на второй позиции в английской Премьер лиге, отставая от "Манчестер Сити" всего на один балл. "Ливерпуль" не проигрывает уже десять матчей кряду.
В нынешнем сезоне "Ливерпуль" может выиграть сразу четыре турнира. Команда Клоппа уже выиграла Кубок английской лиги, победив в финале "Челси", продолжает борьбу за ЛЧ, имеет хорошие шансы стать чемпионом АПЛ и вышла в финал Кубка Англии.
В прошлом матче "Ливерпуль" на своем поле уверенно обыграл "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко со счетом 2:0.
В предыдущих раундах плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" прошел португальскую "Бенфику" и итальянский "Интер".
"Вильярреал"
В чемпионате Испании "Вильярреал" идет на 7-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 52 набранных очка после 33-х сыгранных матчей.
Перед выездом в Англию на матч с "Ливерпулем", подопечные Унаи Эмери в рамках 33-го тура чемпионата Испании обыграли "Валенсию" со счетом 2:0.
"Вильярреал" является главной сенсацией текущего сезона Лиги чемпионов. В рамках 1/4 финала турнира команда Унаи Эмери неожиданно для всех прошла "Баварию". Первый матч команд в Испании завершился минимальной победой "Вильярреала" со счетом 1:0, а в ответной игре в Мюнхене команды сыграли вничью 1:1.
Ливерпуль - Вильярреал: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 27 апреля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".
Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.
Ливерпуль - Вильярреал: прогноз на матч
Безоговорочным фаворитом данного противостояния является "Ливерпуль".
На победу "красных" предлагают коэффициент 1.31. Ничью оценили в 6.00, а победу "Вильярреала" в 10.00.
Букмекеры считают, что "Ливерпуль" сможет забить в ворота "Вильярреала" как минимум два гола: индивидуальный тотал больше 1.5 мяча на "красных" идет за 1.42, а тотал меньше 1.5 мяча - за 2.85. В то же время, специалисты сомневаются в том, что "Вильярреал" сможет поразить ворота "Ливерпуля". Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. Поставить на "обе забьют" можно за 2.05.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- "Челси" - действующий обладатель трофея.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.