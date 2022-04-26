Команда Унаи Эмери попробует совершить еще одну сенсацию в этой Лиге чемпионов.

В среду, 27 апреля, на знаменитом стадионе "Энфилд" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Вильярреал".

Ранее соперники пересекались всего один раз - в полуфинале Лиги Европы в 2016 году. Тогда в первой игре в Испании "Вильярреал" выиграл со счетом 1:0, однако в ответной игре на поле "Ливерпуля" испанский коллектив проиграл с разгромным счетом 3:0 и покинул турнир.

"Ливерпуль"

Подопечные Юргена Клоппа набрали хорошую форму и сейчас идут на второй позиции в английской Премьер лиге, отставая от "Манчестер Сити" всего на один балл. "Ливерпуль" не проигрывает уже десять матчей кряду.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" может выиграть сразу четыре турнира. Команда Клоппа уже выиграла Кубок английской лиги, победив в финале "Челси", продолжает борьбу за ЛЧ, имеет хорошие шансы стать чемпионом АПЛ и вышла в финал Кубка Англии.

В прошлом матче "Ливерпуль" на своем поле уверенно обыграл "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко со счетом 2:0.

В предыдущих раундах плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" прошел португальскую "Бенфику" и итальянский "Интер".

"Вильярреал"

В чемпионате Испании "Вильярреал" идет на 7-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 52 набранных очка после 33-х сыгранных матчей.

Перед выездом в Англию на матч с "Ливерпулем", подопечные Унаи Эмери в рамках 33-го тура чемпионата Испании обыграли "Валенсию" со счетом 2:0.

"Вильярреал" является главной сенсацией текущего сезона Лиги чемпионов. В рамках 1/4 финала турнира команда Унаи Эмери неожиданно для всех прошла "Баварию". Первый матч команд в Испании завершился минимальной победой "Вильярреала" со счетом 1:0, а в ответной игре в Мюнхене команды сыграли вничью 1:1.

Ливерпуль - Вильярреал: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 27 апреля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

Ливерпуль - Вильярреал: прогноз на матч

Безоговорочным фаворитом данного противостояния является "Ливерпуль".

На победу "красных" предлагают коэффициент 1.31. Ничью оценили в 6.00, а победу "Вильярреала" в 10.00.

Букмекеры считают, что "Ливерпуль" сможет забить в ворота "Вильярреала" как минимум два гола: индивидуальный тотал больше 1.5 мяча на "красных" идет за 1.42, а тотал меньше 1.5 мяча - за 2.85. В то же время, специалисты сомневаются в том, что "Вильярреал" сможет поразить ворота "Ливерпуля". Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. Поставить на "обе забьют" можно за 2.05.

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