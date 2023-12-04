"Манчестер Сити" не смог обыграть "Тоттенхэм" в домашнем матче 14-го тура АПЛ.

В воскресенье, 3 декабря, состоялся центральный поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Тоттенхэм".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась вничью со счетом 3:3.

Гости первыми забили в этой встрече - на 6-й минуте Сон Хын Мин забил после передачи Деяна Кулусевски. На 9-й минуте Сон Хын Мин забил гол в собственные ворота и сравнял счет. На 31-й минуте "Манчестер Сити" удалось выйти вперед - Фил Фоден отличился после передачи Хулиана Альвареса.

Во втором тайме команды забили еще три мяча. На 69-й минуте Джованни Ло Чельсо забил после передачи Сон Хын Мина и сравнял счет в матче. На 81-й минуте Эрлинг Холанд отдал передачу на Джека Грилиша, который забил третий мяч в ворота "Тоттенхэма" и вывел "горожан" вперед. И все же "Сити" взять три очка в этой игре не удалось - на 90-й минуте Деян Кулусевски забил с передачи Бена Джонсона и сравнял счет.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 3:3

Голы: Сон (9, автогол), Фоден (31), Грилиш (81) - Сон (6), Ло Чельсо (69), Кулусевски (90)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Родри, Аканджи, Фоден (Льюис, 73), Альварес (Ковачич, 87), Силва, Доку (Грилиш, 52), Холанд

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Эмерсон Роял, Дэвис, Удоджи, Биссума (Ришарлисон, 87), Ло Чельсо (Скипп, 79), Джонсон (Донли, 90+6), Кулусевски, Хиль (Хейбьерг, 46), Сон Хын Мин

Предупреждения: Родри (34), Грилиш (61), Гвардиол (84), Холанд (90+5) - Удоджи (38), Порро (74), Кулусевски (90+2), Эмерсон Роял (90+5)

Обзор матча:

"Манчестер Сити" набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 27 баллами идет на пятой строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Астон Виллы", а "Тоттенхэм" встретится с "Вест Хэмом".

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