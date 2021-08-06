"Мы не думаем о Лео", - подчеркнул главный тренер "горожан".

Звездный нападающий Лионель Месси, который покинул "Барселону", не перейдет в "Манчестер Сити".

Английский клуб считался одним из фаворитов на подписание аргентинца, но главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что Месси не будет в команде.

Испанский специалист подчеркнул, что клуб потратил огромные деньги на подписание полузащитника Джека Грилиша, передает журналист Саймон Стоун в Twitter.

"Мы потратились на Джека Грилиша. Он будет играть под 10-м номером, потому что мы верим в него, а также думали, что Лео останется в "Барселоне". Сейчас мы не думаем о Лео", - сказал Гвардиола.

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"Его уход был для меня такой же неожиданностью, как и для всех. Как болельщик "Барселоны", я бы хотел, чтобы он закончил в этом клубе", - также сказал испанский специалист, сообщает журналист Джеймс Дакер в Twitter.

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Антон Дударь