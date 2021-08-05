Клуб Александра Зинченко существенно усилился.

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш сменил клубную прописку. Теперь 25-летний футболист будет защищать цвета "Манчестер Сити".

Действующие чемпионы Англии объявили о трансфере в своем официальном Twitter.

Контракт Грилиша с "горожанами" рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера составила сто миллионов фунтов (ориентировочно 120 миллионов евро).

Таким образом, Джек стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" за 85 миллионов фунтов.

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

В минувшем сезоне Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 27 поединков и забил 7 голов. В его активе 12 матчей в футболке сборной Англии, с которой он этим летом стал вице-чемпионом Европы.

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Автор: Артем Будрин