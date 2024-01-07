Победу "горожанам" принесли голы Фодена, Альвареса, Бобба и Доку.

В воскресенье, 7 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Манчестер Сити" принимал "Хаддерсфилд".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте - Фил Фоден забил с передачи Хулиана Альвареса. Спустя четыре минуты "горожане" удвоили преимущество в счете - Хулиан Альварес отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Рико Льюиса.

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На 58-й минуте Оскар Бобб забил третий мяч "Манчестер Сити" в этой встрече. Ассистировал норвежскому полузащитнику Матеус Нуньес. На 65-й минуте игры Фил Фоден оформил дубль и довел счет до разгромного. Точку в погроме "Хаддерсфилда" поставил Жереми Доку. Бельгиец забил с передачи своего соотечественника Кевина Де Брюйне.

"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" - 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 75

Таким образом, "Манчестер Сити" пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Соперник "горожан" на этой стадии станет известен после жеребьевки.

Свой следующий поединок подопечные Пепа Гвардиолы сыграют 13 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".

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