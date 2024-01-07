"Челси" за один тайм забил четыре гола в ворота "Престона" и вышел в 1/16 финала турнира.

В субботу, 6 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии-2023/24, в котором "Челси" принимал "Престон".

Игра проходила на стадионе "Стамфорд Бридж" и завершилась разгромной победой "синих".

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Во второй половине встречи подопечные Маурисио Почеттино уничтожили соперника, забив четыре безответных мяча. Голами в составе "Челси" отличились Армандо Броя, Тьягу Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес.

"Челси" - "Престон" - 4:0

Голы: Броя (58), Силва (66), Стерлинг (69), Фернандес (85)

"Челси": Петрович, Гилкрист (Силва, 61), Дисаси, Колвилл, Гюсто, Кайседо, Фернандес (Голдинг, 89), Стерлинг, Палмер (Галлахер, 76), Мудрик (Мадуэке, 61), Броя (Вашингтон, 76)

"Престон": Вудман, Стори, Линдси, Хьюз (Бест, 74), Поттс, Уайтман (Холмс, 88), Маккэнн (Ледсон, 88), Миллар, Браун, Кин (Эванс, 64), Осмайич (Якобсен, 64)

Предупреждения: Уайтман (68), Холмс (90+4)

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе и сыграл 61 минуту, после чего был заменен на Мадуэке. Именно благодаря активной игре украинца в атаке лондонцам удалось забить первый гол в этой игре, который в итоге сломил соперника.

Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,9 балла.

Свой следующий поединок "Челси" сыграет уже 9 января. В рамках Кубка лиги лондонский клуб встретится с "Мидлсбро".

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