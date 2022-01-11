Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением об игре "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.
Украинский футболист считает, что плохим результатам "Дженоа" есть обьективное объяснение и команде Шевченко будет непросто сохранить прописку в Серии А, если команда не получит кадровое усиление.
"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.
Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.
"Салернитана" выиграла у "Вероны". За выживание борются команды очень высокого уровня. "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – сказал Малиновский в эфире программы "Футбол NEWS".
Читайте такжеШевченко на посту тренера Дженоа может сменить другой обладатель "Золотого мяча" - СМИНапомним, ранее сообщалось, что "Дженоа" длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки руководство решило пока что оставить Андрея Шевченко на своем посту. Как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.