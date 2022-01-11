Малиновский считает, что "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А.

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением об игре "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.

Украинский футболист считает, что плохим результатам "Дженоа" есть обьективное объяснение и команде Шевченко будет непросто сохранить прописку в Серии А, если команда не получит кадровое усиление.

"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

"Салернитана" выиграла у "Вероны". За выживание борются команды очень высокого уровня. "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – сказал Малиновский в эфире программы "Футбол NEWS".

Читайте такжеШевченко на посту тренера Дженоа может сменить другой обладатель "Золотого мяча" - СМИНапомним, ранее сообщалось, что "Дженоа" длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки руководство решило пока что оставить Андрея Шевченко на своем посту. Как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко