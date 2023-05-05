Кристоф Галтье подтвердил, что руководство ПСЖ отстранило Лионеля Месси.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал скандальную ситуацию вокруг Лионеля Месси, которого парижский клуб отстранил от команды.

56-летний специалист сообщил, что решение отстранить аргентинца принимал не он, а руководители клуба.

"В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Когда мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую. Мне не надо было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Обиды в мой адрес? Как тренер, я уязвим. Понимаю это, но стараюсь оставаться сосредоточенным.

Когда Месси вернется? Увидим, когда он вернется и что произойдет. В клубе будут дискуссии, но я понимаю, что Лео - первый, кто озабочен ситуацией.

Поведение ультрас, окруживших дома Месси, Неймара и Верратти? Мы должны быть осторожны с этим. Я могу понять гнев и разочарование наших поклонников, а также демонстрацию перед офисом ПСЖ, который является нашим местом работы, но я не могу согласиться с тем, чтобы идти к дому игрока, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Люди сошли с ума.

ПСЖ переживает не самые приятные моменты, но у нас есть цель - победа в Лиге 1 - и мы работаем над ее достижением. Реакция раздевалки после поражения от Лорьяна показывает мне, что игроки хотят выиграть титул", - приводит слова Галтье Marca.

Напомним, ПСЖ отстранил Лионеля Месси от работы с командой на две недели с лишением зарплаты на этот срок. Клуб наказал знаменитого футболиста за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Накануне также стало известно, что Лионель Месси получил официальное предложение от саудовского клуба "Аль-Хиляль". СМИ сообщают, что отстранение Месси связано также с тем, что аргентинец сообщил руководству ПСЖ о намерении покинуть Париж.

Добавим, что действующий контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом.

В ПСЖ 35-летний аргентинец играет с 2021 года. За этот период он сыграл 71 матч, забил 31 гол и отдал 34 результативных передачи.

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