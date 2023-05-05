Лионель Месси может снова выступать в одной лиге с Криштиану Роналду.

Форвард ПСЖ и национальной сборной Аргентины Лионель Месси получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль", который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации Reuters, предложение от саудовского клуба на данный момент единственное, которое получил именитый аргентинец.

Напомним, накануне стало известно, что руководство ПСЖ приняло решение отстранить Месси от работы с командой на две недели с лишением зарплаты за этот период. Таким образом клуб наказал Лионеля за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

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Источник утверждает, что отстранение Месси парижским клубом связано не только с его поездкой в Саудовскую Аравию, но и с тем, что аргентинский футболист раскритиковал проект ПСЖ и заявил, что точно не останется в клубе на следующий сезон.

По информации СМИ, "Аль-Хиляль" предлагает Лионелю Месси контракт с зарплатой в 400 миллионов евро в год. Это рекордная сумма в истории мирового футбола.

Отметим, что если Месси перейдет в "Аль-Хиляль", то будет выступать в одном чемпионате с Криштиану Роналду. Португалец этой зимой перебрался в саудовский "Аль-Наср".

Лионель Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2021 году. Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

В составе ПСЖ Лео Месси сыграл 71 матч, забил 31 гол и отдал 34 голевых передачи.

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