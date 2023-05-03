Лионель Месси не сыграет в двух ближайших матчах ПСЖ.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси был отстранен от работы с командой на две недели и лишен зарплаты за этот период.

По информации L'Equipe, клуб принял решение наказать знаменитого футболиста за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Он пропустил тренировку команды в понедельник, 1 мая, после самовольного отъезда в арабскую страну.

Сообщается, что это решение было принято руководством клуба, включая тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша.

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Напомним, в воскресенье, 30 апреля, ПСЖ сенсационно проиграл "Лорьяну" со счетом 1:3 в чемпионате Франции.

После этой игры Месси отправился в Саудовскую Аравию, так как это является частью его обязанностей в качестве посла государства в области туризма. Однако главный тренер парижан Кристоф Галтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш не согласовали эту поездку.

Из-за отстранения Месси гарантированно пропустит матчи против "Труа" и "Аяччо".

Источник сообщает, что если стороны не смогут решить конфликт, то возможно, игра против "Лорьяна" станет последней для Месси в футболке парижского клуба.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл в составе ПСЖ 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 голевых передач.

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