ПСЖ позволил "Марселю" сократить разрыв в турнирной таблице до пяти очков.

В воскресенье, 30 апреля, состоялся поединок 33-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ противостоял "Лорьяну".

Встреча проходила на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 3:1.

Гостям удалось повести в счете на 15-й минуте матча: гол в ворота парижан забил Энцо Ле Фе.

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На 20-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве после удаления Ашрафа Хакими. На 29-й минуте хозяевам удалось отыграться усилиями нападающего Килиана Мбаппе, который забил один из самых курьезных голов этого сезона.

Тем не менее уйти от поражения парижанам не удалось. На 39-й минуте матча Дарлин Йонгва вывел "Лорьян" вперед во второй раз. А на 88-й минуте сенегальский футболист Бамба Дьенг забил третий гол в ворота ПСЖ, установив финальный счет на табло.

ПСЖ - "Лорьян" - 1:3

Голы: Мбаппе, 29 - Ле Фе, 15, Йонгва, 38, Дьенг, 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 56), Солер (Фабиан Руис, 46), Витинья (Экитик, 65), Данилу Перейра (Заир-Эмери, 79), Верратти, Месси, Мбаппе

"Лорьян": Мвого, Ле Гофф, Тальби Меите, Калулу (Катлин, 65), Йонгва, Абержель, Инносент (Кари, 59), Февр, Ле Фе (Понсо, 89), Коне (Дьенг, 64)

Предупреждения: Хакими, 5, 20, Маркиньос, 51, Верратти, 73 - Инносент, 32, Ле Фе, 52, Дьенг, 77

Удаление: Хакими, 20

Обзор матча:

ПСЖ продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции, однако отрыв от "Марселя" сократился до пяти баллов. В активе парижан 75 набранных очков, у "провансальцев" - 70. "Лорьян" с 48 очками занимает 10-ю позицию.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет против "Труа", а "Лорьян" померяется силами с "Брестом". Обе встречи пройдут 7 мая.

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