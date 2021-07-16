УЕФА отреагировал на запрос из России касательно нового требования УАФ в отношении всех клубов Украинской Премьер-лиги.
Оно заключается в необходимости играть в УПЛ в форме с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), где размещены карта страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Логотип будет расположен на футболках спереди.
Российское информагентство "РИА Новости" обратилось в УЕФА с просьбой прокомментировать ситуацию с формой украинских команд.
В УЕФА ответили:
"Это внутренний вопрос, который касается Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".
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История с картой и лозунгами на форме украинских футболистов: что было раньше
- Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной.
- Этому предшествовал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.
- Напомним, что в России негативно отнеслись к лозунгу "Слава Украине!" на экипировке украинской сборной.
- На Евро-2020 УЕФА после запроса из России запретил сборной Украины играть с лозунгом "Героям слава!", тогда как карту Украины с Крымом и фразу "Слава Украине!" на футболках команды утвердил.
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