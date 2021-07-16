В России уже успели обратиться в УЕФА.

УЕФА отреагировал на запрос из России касательно нового требования УАФ в отношении всех клубов Украинской Премьер-лиги.

Оно заключается в необходимости играть в УПЛ в форме с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), где размещены карта страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Логотип будет расположен на футболках спереди.

Российское информагентство "РИА Новости" обратилось в УЕФА с просьбой прокомментировать ситуацию с формой украинских команд.

В УЕФА ответили:

"Это внутренний вопрос, который касается Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".

История с картой и лозунгами на форме украинских футболистов: что было раньше

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Автор: Антон Дударь