Инцидент произошел в том же городе, где Суарес проводил свой отпуск.

В Уругвае нападающий клуба "Интер Майами" Луис Суарес помог спасти мужчину, который хотел совершить самоубийство. К счастью, никто не пострадал, сообщает Telenoche.

Инцидент произошел в городе Сьюдад-де-ла-Коста. Отмечается, что в это время Суарес проводил там свой отпуск.

В издании поделились, что мужчина угрожал покончить с собой, если ему не дадут возможность увидеться со своей партнершой. Он связался с подразделением по борьбе с домашним насилием и сообщил о своих намерениях.

Видео дня

Позле звонка подразделению, мужчина выкинул свой телефон и залез на шестиметровое дерево, добавили в издании. Чтобы помочь ему, прибыли команда психологов и звездный футболист, который несколько часов говорил с мужчиной.

После того как мужчина провел 18 часов на дереве, он согласился спуститься. В издании подчеркнули, что теперь его ждет психиатрическая экспертиза.

Последние новости футбола

Ранее львовские "Карпаты" и "Рух" объявили о слиянии. Отмечается, что футбольные клубы объединятся в один уже со следующего сезона.

Кроме того, стало известно, что новым главным тренером "Милана" стал Сержиу Консейсау. Он подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: