Луис Суарес подписал с американским клубом контракт на один сезон.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес подписал контракт с "Интер Майами".

Легендарный экс-нападающий "Барселоны" подписал контракт с "цаплями" на один сезон, сообщает официальный сайт американского клуба.

"Я настроен оптимистично по поводу наших достижений вместе, с общими амбициями. Отдам все, чтобы доставить радость этим потрясающим фанам, о которых так много слышал. Жду воссоединения с замечательными друзьями и игроками", – прокомментировал трансфер Луис Суарес.

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Таким образом, Дэвид Бекхем собрал в "Интере" уже двух форвардов из легендарной тройки "MSN" - нападающих "Барселоны" Месси, Суареса и Неймара. Осталось только заманить в команду звездного бразильца, который является игроком "Аль-Хиляля", и трио будет снова в сборе.

Кроме того, уругвайский нападающий воссоединился со своими бывшими партнерами по "Барселоне" - Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Последним клубом Суареса был бразильский "Гремио", в составе которого Луис сыграл 53 матча, забил 26 голов и отдал 17 голевых передач.

В составе "Барселоны" Луис Суарес сыграл 283 матча, забил 195 голов и отдал 113 голевых передач. Также уругвайский форвард выступал за "Ливерпуль", "Аякс", "Атлетико" Мадрид, "Гронинген" и "Насьональ".

За национальную сборную Уругвая Суарес сыграл 138 матчей и забил 68 голов.

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