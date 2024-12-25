При Луисе де ла Фуэнте сборная Испании проиграла всего один раз в 2024 году.

В Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) подвели итоги 2024 года. Был определен победитель голосования за лучшего тренера национальной сборной.

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

Лучшим тренером национальной сборной по версии IFFHS признали Луиса де ла Фуэнте, который помог Испании выиграть Евро-2024. Под руководством 63-летнего наставника испанцы начали 2024 год с товарищеского поражения от Колумбии со счетом 0:1 в марте, но с тех пор ни разу больше не проиграли. Сборная одержала за год 14 побед и всего раз сыграла вничью.

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ТОП-10 лучших тренеров национальных сборных по версии IFFHS:

Луис де ла Фуэнте (Испания) - 274 очка. Лионель Скалони (Аргентина) - 148 очков. Дидье Дешам (Франция) - 35 очков. Гарет Саутгейт (Англия) - 26 очков. Эмерс Фаэ (Кот-д'Ивуар) - 18 очков. Юлиан Нагельсманн (Германия) - 17 очков. Нестор Лоренцо (Колумбия) - 14 очков. Винченцо Монтелла (Турция) - 8 очков. Вилли Саньйоль (Грузия) - 6 очков. Марсело Бьелса (Уругвай) - 5 очков.

Два прошлых года лучшим тренером национальных сборных по версии IFFHS становился Лионель Скалони, который является наставником сборной Аргентины. В этом году он занял второе место в голосовании, а тройку лидеров закрывает тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Кроме того, тренер Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ расположился на пятом месте, что делает его лучшим наставником африканских сборных.

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