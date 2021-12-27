Артем Довбик покорил сердца болельщиц футбола.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как изменилось к нему отношение со стороны фанатов после исторического гола в ворота Швеции на Евро-2020.

24-летний нападающий дал интервью для BurBuzz.

- Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Ребята рассказывали, что после него тебя начали приглашать в компанию авторитетов команды.

- Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себя нагло. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.

- После Евро ты стал любимцем публики. Чувствовал ли к себе чрезмерное внимание?

- Не сказать, что очень, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах.

- Но раньше у тебя просили меньше автографов?

- Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело.

- Девушки после этого писали в Instagram?

"Да, пишут, но у меня там есть фильтр на запросы, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах несколько тысяч сообщений", - сказал Довбик.

Напомним, что Артем недавно поделился с фанатами яркой фотографией с отдыха на Мальдивах вместе с женой.

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Артем Довбик: карьера