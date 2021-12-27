Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как изменилось к нему отношение со стороны фанатов после исторического гола в ворота Швеции на Евро-2020.
24-летний нападающий дал интервью для BurBuzz.
- Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Ребята рассказывали, что после него тебя начали приглашать в компанию авторитетов команды.
- Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себя нагло. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.
- После Евро ты стал любимцем публики. Чувствовал ли к себе чрезмерное внимание?
- Не сказать, что очень, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах.
- Но раньше у тебя просили меньше автографов?
- Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело.
- Девушки после этого писали в Instagram?
"Да, пишут, но у меня там есть фильтр на запросы, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах несколько тысяч сообщений", - сказал Довбик.
Напомним, что Артем недавно поделился с фанатами яркой фотографией с отдыха на Мальдивах вместе с женой.
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Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сеннерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности Артем стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира. Этим голом Довбик побил рекорд легендарного Мишеля Платини.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.