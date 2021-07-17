"Рух" никак не может найти домашний стадион.

Президент "Руха" Григорий Козловский отреагировал на то, что УАФ запретила львовскому клубу заявить стадион в Тернополе в качестве своего резервного. А поиски нового стадиона "Рух" начал после того, как временно их арену "Украина" во Львове лишили третьей категории. "Рух" в своем заявлении такое решение назвал произволом и еще тогда начал угрожать прекратить свое существование.

УАФ не разрешила "Руху" играть в Тернополе, хотя те не на постоянную основу туда стремились переехать, а лишь до тех пор, пока не устранятся недостатки на стадионе "Украина". УАФ указывает на регламент и не позволяет "Руху" играть в Тернополе, а склоняет к тому, чтобы клуб арендовал "Львов Арену", на которой матчи проводить дороже, чем на стадионе "Украина".

Козловский у себя в Instagram продолжает намекать, что компромисс не будет найден и "Рух" может умереть:

"Коротко об УАФ. Привет всем "друзьям" журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина".

Президент команды также прикрепил видео с названием "Трусливый друг страшнее врага. В ЮАР крокодил поймал одну из антилоп, которая пришла на водопой".

Видео можно посмотреть здесь.

Также у себя в Instagram Козловский сообщил, что его клуб не голосовал за кандидатуру Андрея Павелко на пост главы УАФ:

"Мы не голосовали за Павелко. Кстати, единственный клуб, который не проголосовал".

Напомним, что "Рух" продал в Европу своего юного таланта.

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Автор: Артем Будрин