ФК "Рух" не доволен тем, что им запретили играть на стадионе "Украина".

Львовский "Рух" может прекратить свое существование из-за запрета проводить матчи Украинской Премьер-лиги на стадионе "Украина". Накануне еще один клуб УПЛ официально приостановил свою деятельность.

Украинская ассоциация футбола опубликовала свежий список стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ. Главное изменение коснулось львовского стадиона "Украина", который потерял третью категорию и был переведен в список стадионов второй категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.

На стадионе "Украина" свои матчи в УПЛ планировали проводить футбольные клубы "Рух" и "Львов".

Руководство ФК "Рух" возмущено решением УАФ и назвало это произволом. На своем сайте "Рух" разместило развернутое заявление с угрозой прекратить свое существование. Ниже представлены основные тезисы, которые озвучило руководство команды, а полное письмо-обращение можно прочитать на сайте клуба.

"ФК "РУХ" ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ УАФ: КЛУБ ГОТОВ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ!

И это не ультиматум, и не угроза, это констатация факта!

Официальное заявление футбольного клуба "Рух"!

Состоялся очередной беспредел в украинском футболе, который в очередной раз продемонстрировал, как "царь всея футбола" и Вадим Костюченко в ручном режиме "управляют" футболом. Сегодня, 9-го июля 2021 года, Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала новый "Список стадионов, которые соответствуют структурным критериям четырех категорий УАФ". Согласно этому списку, в частности, стадион "Украина" лишен 3-й категории и переведен во 2-ю, а, следовательно, проводить поединки украинской Премьер-лиги на нем не разрешается.

Только вдумайтесь: стадион, на котором еще недавно играла свои официальные матчи национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводила матчи группового этапа Лиги Европы (да - именно УЕФА, а не клубы-участники являются ответственными организаторами матчей этих соревнований), стадион, поле которого и до сих пор охотно резервируют соперники мужской и женской национальных команд и клубов-участников еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок во Львове - признан непригодным для проведения матчей украинской Премьер-лиги.

Решение по стадиону "Украина" - абсолютно заказное! Его заказчик, мы твердо убеждены - "Царь всея футбола". Исполнитель заказа - Вадим Костюченко. Цель заказа - показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто тут патрон и к кому надо приходить на поклон и с кем решать вопрос. Смеем напомнить уважаемым господам из УАФ: львовян еще никто на колени не ставил и не поставит. Можете в этом не сомневаться!

Таким образом, на футбольный клуб "Рух" осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бомжом не намерены.

Работать и отдаваться на благо и развитие футбола в такой системе нет смысла. Следовательно, официально заявляем, если до 3-го тура УПЛ, в котором "Рух" должен сыграть первый домашний матч в новом сезоне, руководство УАФ не позволит проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина", "Рух" и профессиональная детская Академия клуба прекратят свою деятельность.

Думай-ТЕ!

Решай-ТЕ!

P.S. Сегодня же, вдогонку решению УАФ о лишении стадиона "Украина" 3-й категории, руководство "Арены Львов" направило ФК "Рух" новое "коммерческое" предложение - увеличив арендную плату за один матч еще на 30% - до 270 тыс. грн. за матч. Это, видимо, "комиссия" руководству УАФ за лоббирование интересов?", - говорится в заявлении львовского "Руха".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин