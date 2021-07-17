Николай Кухаревич усилил новичка элитного дивизиона чемпионата Франции.

Французский "Труа" объявил о трансфере нападающего из клуба УПЛ "Руха" Николая Кухаревича, который ранее уже успел прокомментировать свои эмоции от заинтересованности со стороны команды из топ-чемпионата.

Об этом "Труа" сообщили на странице своего официального Twitter.

20-летний форвард подписал контракт на 5 лет. Сумма трансфера и оклад футболиста пока не известны. Отметим, что "Труа" по итогам прошлого сезона триумфовал в Лиге 2 и пробился в элитный французский дивизион.

Напомним, что "Труа" является активом компании City FootballGroup, куда входит также гранд европейского футбола "Манчестер Сити".

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Николай Кухаревич: что известно о футболисте

Николай Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни", а в "Рух" он перешел в 2020 году.

Кухаревич выступает на позиции нападающего. Его рост - 191 см, вес - 81 кг.

В минувшем сезоне на счету форварда 4 гола в 24 матчах за "Рух" в УПЛ.

В конце октября 2020 года Кухаревич впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

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Автор: Артем Будрин