Арбитр встречи отменил гол Караваева в матче против "Бешикташа".

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" проиграло "Бешикташу" первый поединок двухматчевого противостояния в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал результат матча и пожаловался на работу арбитров в этой игре.

"Кто-то скажет, что я цепляюсь за судейство. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с "Бенфикой" в позапрошлом сезоне так же отменили. Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния сменил направление полета и игрок "Бешикташа" головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника.

В целом игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они все равно есть. Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот. Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе словно подрезают крылья, и очень тяжело вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками.

У нас еще сохраняются шансы. Мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них.

Будем стараться так же сыграть и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и которые приводят к пропущенным головам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем добиться нужного результата.

Есть еще второй матч, надеюсь, что мы сыграем хорошо, выиграем и вернемся в Бухарест, чтобы играть поединки групповой стадии Лиги конференций", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, "Динамо" в номинально домашнем матче проиграло "Бешикташу" со счетом 2:3. Голами в составе "бело-синих" отличились Николай Шапаренко и Волошин. Отметим, что судья встречи отменил гол Александра Караваева после просмотра видеоповтора.

Ответный матч "Динамо" и "Бешикташа" состоится через неделю - 31 августа. Игра пройдет в Стамбуле.

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