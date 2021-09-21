Роберто Де Дзерби также выразил обеспокоенность относительно работы арбитров.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби накануне матча за Суперкубок Украины высказался о своем будущем сопернике.

Слова итальянца приводит официальный сайт "Шахтера".

"Я прекрасно помню ту "Брешию", когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию с обороны, мяч всегда двигался низом", - сказал Де Дзерби.

"Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу. Сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, особенно бороться за второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Надо ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне. Луческу - умный человек, хитрый человек", - добавил наставник "Шахтера".

"Мне не нравится атмосфера, которая образовалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление от других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче "Динамо" с "Александрией". Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится", - пожаловался Де Дзерби.

"Очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня - последний раз, когда я разговаривал на эту тему, потому что я на самом деле ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду", - завершил мысль Де Дзерби.

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Шахтер - Динамо: перед матчем

Изначально матч за Суперкубок должен был пройти 24 июля, но был перенесен на 22 сентября по инициативе клубов.

"Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.

Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.

В этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" друг против друга еще не играли, а в прошлом команды обменялись победами в УПЛ (3:0 в пользу "Шахтера" и 1:0 в пользу "Динамо"), а в Суперкубке "Динамо" победило со счетом 3:1.

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Он еще не работал на дуэлях "Шахтера" и "Динамо".

Автор: Артем Будрин