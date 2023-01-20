Новичок "Челси" Михаил Мудрик может дебютировать в АПЛ в игре с "красными".

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура Премьер лиги встретятся гранды английского футбола "Ливерпуль" и "Челси".

Поединок пройдет на стадионе "Энфилд". Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Оба клуба традиционно являются соседями по турнирной таблице в АПЛ. Однако, если раньше болельщики привыкли видеть эти клубы соседями в топ-4, то сейчас и "Ливерпуль", и "Челси" испытывают трудности и занимают восьмое и девятое места в турнирке АПЛ. У обоих команд по 28 набранных очков накануне очной встречи.

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Из последних пяти матчей "Ливерпуль" выиграл только две, еще две проиграл и один раз сыграл вничью. "Челси", в свою очередь, из последних пяти матчей выиграть смог только один раз, трижды проиграв и один раз "синие" сыграли вничью.

Примечательно, что "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в рамках последних 4 очных встреч, еще одна игра завершилась триумфом "синих".

Кубок Англии. "Челси" - "Ливерпуль" - 0:0 (5:6 пен.)

Кубок лиги. "Челси" - "Ливерпуль" - 0:0 (10:11 пен.)

АПЛ. "Челси" - "Ливерпуль" - 2:2

АПЛ. "Ливерпуль" - "Челси" - 1:1

АПЛ. "Ливерпуль" - "Челси" - 0:1

Напомним, "Челси" взорвал спортивное интернет-пространство трансфером полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика, который за 100 миллионов евро перешел в лондонский клуб из "Шахтера".

Ожидается, что украинец дебютирует в составе "синих" в игре с "Ливерпулем".

Ливерпуль - Челси: прогноз

В дуэли "Ливерпуля" и "Челси" букмекеры отдают преимущество "красным". Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа в этом матче составляет 1,92, на ничью - 3,75, а победа "синих" оценивается коэффициентом - 4,00.

При этом наиболее вероятным точным исходом поединка аналитики считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,40.

По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,67, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 2,21.

Также букмекеры считают, что в поединке "Ливерпуль" - "Челси" будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,76.

Ливерпуль - Челси: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси" можно будет посмотреть 21 января на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 14:30 по киевскому времени.

Добавим, что лидером в тунирной таблице АПЛ нынешнего сезона является лондонский "Арсенал", цвета которого защищает украинец Александр Зинченко. В активе "канониров" 47 набранных очков.

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