"Ливерпуль" попытается взять реванш у "Арсенала" за поражение в матче первого круга.

В воскресенье, 9 апреля, состоится центральный поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал".

Игра пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Главным арбитром встречи назначен Пол Тирни.

Матч этих команд в первом круге получился очень зрелищным и завершился победой "канониров" со счетом 3:2. Дублем в составе лондонцев в той игре отличился Букайо Сака, еще один гол на счету Габриэла Мартинелли. За "Ливерпуль" забивали Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино.

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К игре против "Ливерпуля" команда Микеля Артета походит в великолепной форме. "Арсенал" одержал пять побед в последних пяти играх в рамках АПЛ. Были обыграны: "Эвертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхэм" (3:0), "Кристал Пэлас" (4:1) и "Лидс" (4:1).

"Ливерпуль", в свою очередь, находится не в лучшей форме. Подопечные Юргена Клоппа проиграли три из последних пяти матчей во всех турнирах, выиграв всего лишь раз. Еще один матч "красные" сыграли вничью.

Ливерпуль - Арсенал: прогноз

По мнению аналитиков, команды имеют примерно равные шансы на победу в этом поединке.

Так, ставки на победу "канониров" принимают с коэффициентом 2,55. Триумф "Ливерпуля" оценен коэффициентом 2,70. Ничья - 3,70.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,55. Гол "красных" оценивают в 1,25, а на то, что отличится "Арсенал", можно поставить за 1,23.

Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом игры "Ливерпуль" -"Арсенал" является ничья со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 7,50.

Ливерпуль - Арсенал: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Добавим, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 72 очками в активе. Отрыв от "Манчестер Сити", который идет вторым, составляет 5 баллов. В активе "Ливерпуля" 43 набранных очка. "Красные" занимают 8-е место.

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