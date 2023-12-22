В 18-м туре АПЛ встретятся первая и вторая команда турнирной таблицы чемпионата.

В субботу, 23 декабря, состоится центральный поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" встретится с лондонским "Арсеналом".

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Энфилд". Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана.

"Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице с 39 баллами в активе. "Ливерпуль" идет на втором месте. В активе "красных" 38 очков.

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В прошлом туре АПЛ лондонский клуб уверенно обыграл "Брайтон" (2:0). Победу "канонирам" принесли голы Жезуса и Хаверца.

"Ливерпуль" в рамках прошлого тура сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Ливерпуль - Арсенал: прогноз

По мнению аналитиков, шансы команд на победу в этой игре примерно равны. Лишь с небольшим преимуществом фаворитом является "Ливерпуль". Победа команды Юргена Клоппа оценивается коэффициентом 2,41. На победу "Арсенала" ставки принимают с коэффициентом 2,90. Ничья - 3,60.

На гол "Ливерпуля" в этой игре можно сделать ставку с коэффициентом 1,23. Гол "канониров" оценен коэффициентом 1,28.

Наиболее вероятным исходом матча "Ливерпуль" - "Арсенал" является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 7,30.

Ливерпуль - Арсенал: трансляция

На территории Украины в прямом эфире матч 18-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало поединка - в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что в прошлом сезоне матчи "Ливерпуля" и "Арсенала" были очень результативными. Поединок первого круга завершился победой "канониров" (3:2), а во втором - команды сыграли вничью (2:2).

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