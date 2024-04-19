Украинский голкипер не смог отразить ни одного удара в послематчевой серии пенальти.

Вечером, 18 апреля, прошли матчи четвертьфинала Лиги Европы. Главной сенсацией по сумме двух матчей стал вылет Ливерпуля от итальянской Аталанты.

Подопечные Клоппа ехали в Бергамо с необходимостью отыграть три мяча после крайне разгромного поражения на собственном стадионе. Впрочем, хозяева дали отыграть лишь один мяч, так что по итогу двух встреч, Аталанта идет дальше.

Единственная серия пенальти состоялась в матче Марсель-Бенфика, где на воротах за гостей стоял украинский голкипер Анатолий Трубин. Португальская команда ехала в гости с минимальным преимуществом в один мяч, которое Марсель смог компенсировать. При общем счете 2:2 команды перешли к серии пенальти, где Трубин не смог повторить недавний успех Андрея Лунина и не отразил ни одного удара. Марсель же победил в этой серии со счетом 4:2.

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В итальянском дерби между Ромой и Миланом, римляне на своем стадионе быстро забили два мяча, однако остались в меньшинстве уже на 33-й минуте - поле покинул Зеки Челик. Гости же смогли реализовать количественное преимущество лишь один раз, под завершение игры. Так что с общим счетом 3:1 Рома проходит в полуфинал.

В четвертой встрече продолжает свое беспроигрышное шествие Байер - немецкий клуб сыграл в ничью 1:1 с Вест Хэмом, а по сумме двух матчей, обыграл англичан со счетом 3:1.

В полуфинале, который состоится 2 мая, Марсель сыграет против Аталанты, а Байер поборется за выход в финал с Ромой.

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Накануне также стали известны все полуфиналисты Лиги Европы. Так, за выход в финал ПСЖ поборется с дортмундской Боруссией. А Реал Мадрид с Андреем Луниным сыграет против кризисной Баварии Тухеля.

К слову, накануне четвертьфиналов букмекеры обновили фаворитов на соревнования - по меньшей мере две их ставки не сыграли. Так, главный претендент на победу в ЛЧ Манчестер Сити вылетел от Реал Мадрида. А Боруссия наоборот вышла в полуфинал, обыграв Атлетико.

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