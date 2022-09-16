Представляем результаты всех матчей 2-го тура Лиги Европы и видео всех голов.

В четверг, 15 сентября, состоялись матчи второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.

Главной сенсацией дня стало унизительное поражение римского "Лацио" в игре с датским "Мидтьюлланном". Также с крупным счетом проиграл бывший соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов - "Штурм". Австрийский клуб пропустил шесть голов от нидерландского "Фейеноорда".

Сенсационно в этом туре проиграл и единственный представитель Украины на этой стадии Лиги Европы - киевское "Динамо". "Бело-синие" в номинально домашнем матче минимально уступили кипрскому клубу АЕК Ларнака.

Видео дня

Лига Европы. 2-й тур. Все результаты

Группа А

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Цюрих" (Швейцария) - 2:1

"Арсенал" - ПСВ - матч перенесен

Положение команд: 1. "Буде-Глимт" - 4 (очка), 2. "Арсенал" - 3, 3. ПСВ - 1, 4. "Цюрих" - 0

Группа B

"Динамо" (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр) - 0:1

"Ренн" (Франция) - "Фенербахче" (Турция) - 2:2

Положение команд: 1. "Фенербахче" - 4, 2. "Ренн" - 4, 3. АЕК Ларнака - 3, "Динамо" - 0.

Группа C

"Бетис" (Испания) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:2

"Рома" (Италия) - "ХИК" (Финляндия) - 3:0

Положение команд: 1. "Бетис" - 6, 2. "Лудогорец" - 3, 3. "Рома" - 3, 4. "ХИК" - 0.

Группа D

"Брага" (Португалия) - "Унион Берлин" (Германия) - 1:0

"Роял Унион" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 3:2

Положение команд: 1. "Брага" - 6, 2. "Роял Унион" - 6, 3. "Унион Берлин" - 0, 4. "Мальме" - 0.

Группа E

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Омония" (Кипр) - 2:1

"Шериф" (Молдова) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2

Положение команд: 1. "Реал Сосьедад" - 6, 2. "Манчестер Юнайтед" - 3, 3. "Шериф" - 3, 4. "Омония" - 0.

Группа F

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 6:0

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Лацио" (Италия) - 5:1

Положение команд: 1. "Фейеноорд" - 3, 2. "Мидтьюлланн" - 3, 3. "Лацио" - 3, 4. "Штурм" - 3.

Группа G

"Карабах" (Азербайджан) - "Нант" (Франция) - 3:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Фрайбург" (Германия) - 0:3

Положение команд: 1. "Фрайбург" - 6, 2. "Карабах" - 3, 3. "Нант" - 3, 4. "Олимпиакос" - 0.

Группа H

"Монако" (Франция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:1

"Трабзонспор" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

Положение команд: 1. "Ференцварош" - 6, 2. "Трабзонспор" - 3, 3. "Монако" - 3, 4. "Црвена Звезда" - 0.

Видео всех голов 2-го тура Лиги Европы:

Матчи третьего тура группового турнира Лиги Европы запланированы на 6 октября.

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