В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Определена турнирная сетка вплоть до финала.
По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Еще столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых матчах.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
- "Астон Вилла" - "Брюгге"
- "Боруссия Дортмунд" - "Лилль"
- "Реал" - "Атлетико"
- "Бавария" - "Байер"
- "ПСВ" - "Арсенал"
- "Фейенорд" - "Интер"
- "ПСЖ" - "Ливерпуль"
- "Бенфика" - "Барселона"
1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА:
- "Боруссия" Д / "Лилль" - "Бенфика" / "Барселона"
- "Бавария" / "Байер" - "Фейенорд" / "Интер"
- ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетико"
- ПСЖ / "Ливерпуль" - "Брюгге" / "Астон Вилла"
Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4-5 и 11-12 марта, а 1/4 финала - 8-9 и 15-16 апреля. Матчи 1/2 финала запланированы на 29-30 апреля и 6-7 мая, а финал состоится 31 мая в Мюнхене.
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