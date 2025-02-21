Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 мая в Мюнхене.

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Определена турнирная сетка вплоть до финала.

По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Еще столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых матчах.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

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"Астон Вилла" - "Брюгге"

"Боруссия Дортмунд" - "Лилль"

"Реал" - "Атлетико"

"Бавария" - "Байер"

"ПСВ" - "Арсенал"

"Фейенорд" - "Интер"

"ПСЖ" - "Ливерпуль"

"Бенфика" - "Барселона"

1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА:

"Боруссия" Д / "Лилль" - "Бенфика" / "Барселона"

"Бавария" / "Байер" - "Фейенорд" / "Интер"

ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетико"

ПСЖ / "Ливерпуль" - "Брюгге" / "Астон Вилла"

Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4-5 и 11-12 марта, а 1/4 финала - 8-9 и 15-16 апреля. Матчи 1/2 финала запланированы на 29-30 апреля и 6-7 мая, а финал состоится 31 мая в Мюнхене.

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