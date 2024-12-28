По словам легендарного португальского форварда, у команд всегда есть хорошие и плохие времена.

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду прогнозирует, что победителем Лиги чемпионов 2024/25 станет его бывший клуб "Реал" Мадрид. Об этом пишет британское издание Mirror.

Как известно, мадридцы являются действующими обладателями трофея - в прошлом году они победили "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:0 и стали 15-кратными обладателями трофея. Сам Роналду пять раз выигрывал турнир за свою карьеру, четыре из которых пришелся на период его пребывания в Мадриде.

"У команд всегда есть хорошие и плохие времена. "Манчестер Сити" пережил плохие времена, но они вернутся. ... Я бы поставил на то, что "Реал" снова выиграет Лигу чемпионов, потому что все остальные команды напуганы, когда они играют с Мадридом на Бернабеу", - сказал Роналду.

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Он также похвалил нынешнего наставника "Реала" Карло Анчелотти, отметив, что он - "он очень умный парень":

"Когда меня спрашивают, почему Карло хороший тренер, я всегда говорю, что он умеет общаться с игроками. Это ключ к достижению успеха, поэтому он не случайно выиграл все. Кроме того, что он хороший человек".

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