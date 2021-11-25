Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов.

24 ноября состоялись еще восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" в Милане играл с "Интером". "Горняки" уступили и досрочно потеряли шансы на евровесну.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе "Манчестер Сити" на матч с ПСЖ. Он играл в центре поля и был заменен на 54-й минуте. "Горожане" вырвали победу в матче уже без его участия.

"Шериф" Юрия Вернидуба, несмотря на поражение от "Реала", забронировал за собой третье место и весной сыграет в Лиге Европы. А мадридцы и "Интер" гарантировали себе путевки в плей-офф ЛЧ.

Также отметим победу "Милана" над "Атлетико", которая опустила "матрасников" на последнее место в группе.

По итогам игрового дня места в плей-офф за собой забронировали "Ман Сити", ПСЖ, "Спортинг", "Реал" и "Интер".

Результаты матчей

Группа А

"Манчестер Сити" - ПСЖ - 2:1

Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50

"Брюгге" - "РБ Лейпциг" - 0:5

Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (с пенальти), 45+1, Андре Силва, 26

Положение команд: "Манчестер Сити" - 12 очков, ПСЖ - 8, "РБ Лейпциг" - 4, "Брюгге" - 4

Группа В

"Атлетико" - "Милан" - 0:1

Гол: Жуниор Мессиас, 87

"Ливерпуль" - "Порту" - 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Положение команд: "Ливерпуль" - 15 очков, "Порту" - 5, "Милан" - 4, "Атлетико" - 4

Группа С

"Спортинг" - "Боруссия" Д - 3:1

Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 - Мален, 90+3

"Бешикташ" - "Аякс" - 1:2

Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) - Алле, 54, 69

Положение команд: "Аякс" - 15 очков, "Спортинг" - 9, "Боруссия" Дортмунд - 6, "Бешикташ" - 0

Группа D

"Интер" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Джеко, 61, 67

"Шериф" - "Реал" - 0:3

Голы: Алаба, 30, Крооос, 45+1, Бензема, 55

Положение команд: "Реал" - 12 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь