12 и 13 апреля были сыграны ответные поединки в рамках 1/4 финала Лиги чемпоинов и таким образом определились 4 полуфиналиста самого престижного клубного турнира Европы.
Лига чемпионов. 1/2 финала
"Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид
"Ливерпуль" - "Вильяреал"
Напомним, на пути в полуфинал ЛЧ мадридский "Реал" одолел по сумме двух матчей лондонский "Челси". Первый матч в Лондоне завершился победой "сливочных" со счетом 3:1, а в Мадриде со счетом 3:2 выиграли "синие".
Главной сенсацией 1/4 финала ЛЧ стала победа испанского "Вильярреала" над "Баварией". Команда Унаи Эмери выиграла первый матч на своем поле со счетом 1:0, а в Мюнхене игра завершилась вничью 1:1.
Английский "Ливерпуль" на пути в полуфинал ЛЧ одолел "Бенфику" украинского нападающего Романа Яремчука. Первый матч в Португалии завершился победой "Ливерпуля" со счетом 3:1, а в Англии команды устроили настоящую голевую феерию - игра завершилась со счетом 3:3.
"Манчестер Сити" в 1/4 финала оказался сильнее по сумме двух матчей за мадридский "Атлетико". Первая игра в Англии завершилась победой "горожан" со счетом 1:0. В Мадриде команды сыграли вничью 0:0.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- "Челси" - действующий обладатель трофея.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.