Борьбу за трофей продолжает украинский полузащитник Александр Зинченко.

12 и 13 апреля были сыграны ответные поединки в рамках 1/4 финала Лиги чемпоинов и таким образом определились 4 полуфиналиста самого престижного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов. 1/2 финала

"Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид

"Ливерпуль" - "Вильяреал"

Напомним, на пути в полуфинал ЛЧ мадридский "Реал" одолел по сумме двух матчей лондонский "Челси". Первый матч в Лондоне завершился победой "сливочных" со счетом 3:1, а в Мадриде со счетом 3:2 выиграли "синие".

Главной сенсацией 1/4 финала ЛЧ стала победа испанского "Вильярреала" над "Баварией". Команда Унаи Эмери выиграла первый матч на своем поле со счетом 1:0, а в Мюнхене игра завершилась вничью 1:1.

Английский "Ливерпуль" на пути в полуфинал ЛЧ одолел "Бенфику" украинского нападающего Романа Яремчука. Первый матч в Португалии завершился победой "Ливерпуля" со счетом 3:1, а в Англии команды устроили настоящую голевую феерию - игра завершилась со счетом 3:3.

"Манчестер Сити" в 1/4 финала оказался сильнее по сумме двух матчей за мадридский "Атлетико". Первая игра в Англии завершилась победой "горожан" со счетом 1:0. В Мадриде команды сыграли вничью 0:0.

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