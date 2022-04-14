Украинский форвард Роман Яремчук забил гол "Ливерпулю" на "Энфилде".

13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором португальская "Бенфика" противостояла "Ливерпулю". Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась вничью 3:3.

Счет в игре открыл на 21-й минуте защитник "Ливерпуля" Ибраим Конате. На 32-й минуте Рамушу удалось сравнять счет.

В начале второго тайма "красные" получили преимущество в два мяча - дублем отметился бразильский нападающий Роберто Фирмино. Однако голы украинского форварда Романа Яремчука и уругвайца Дарвина Нуньеса восстановили паритет.

"Ливерпуль" - "Бенфика" - 3:3

Голы: Конате, 21, Фирмино, 56, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Диас (Мане, 66), Жота (Салах, 57), Фирмино (Ориги, 90)

"Бенфика": Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Вайгль, Эвертон (Алмейда, 90), Рамос (Бернардо, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46), Нуньес

Обзор матча:

Отметим, что гол Яремчука в ворота "Ливерпуля" стал третьим в нынешней Лиге чемпионов.

Напомним, в первом поединке "Бенфика" уступила "Ливерпулю" со счетом 3:1, что и вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.

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