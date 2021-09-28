Роберто Де Дзерби считает, что "Интер" сильнее "горняков".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с "Интером" в Лиге чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Слова Де Дзерби приводит официальный сайт "Шахтера".

Итальянский специалист не уверен, что "горнякам" по силам обыграть чемпиона Италии:

"Даже если мы сделаем все, что мы можем, это не значит, что мы победим. Я сказал, что "Интер" сильнее, но я также думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", а в конце концов получил другой результат".

"Я просто знаю, что мы должны быть хороши с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, потому что я знаю: если они развлекаются, они могут дать сто процентов. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мной перечисленное для нас очень важно", - также отметил тренер.

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Де Дзерби подчеркнул, что "Интер" прибавил под руководством Симоне Индзаги:

"В этом сезоне, считаю, они даже сильнее. Однако мы - "Шахтер", стараемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть".

Шахтер - Интер: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Интер" 28 сентября начнется в 19.45.

"Шахтер" в 1-м туре сенсационно проиграл "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Интер" на своем поле проиграл "Реалу" - 0:1. Чемпион Италии пропустил на 89-й минуте.

"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в прошлом году. Сперва в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил представителя Украины со счетом 5:0. А на групповом этапе ЛЧ оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Перед встречей с "Интером" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Верес" (4:1). А итальянский клуб в своем национальном первенстве сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

Судить матч будет румын Иштван Ковач.

Автор: Антон Дударь