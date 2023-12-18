В понедельник, 18 декабря, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
На этой стадии турнира борьбу за трофей ведут 16 команд. Перед жеребьевкой они были разделены на сеяных (победители групп) и несеяных (занявших вторые места).
Согласно регламенту турнира, сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле. Кроме того, в 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.
Представляе вашему вниманию результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов-2023/24
- "Порту" - "Арсенал"
- "Наполи" - "Барселона"
- ПСЖ - "Реал Сосьедад"
- "Интер" - "Атлетико"
- ПСВ - "Боруссия" Д
- "Лацио" - "Бавария"
- "Копенгаген" - "Манчестер Сити"
- "РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 13/14 и 20/21 февраля. Ответные игры будут сыграны 5/6 и 12/13 марта.
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити".
Напомним, в этом сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов Украину представлял донецкий "Шахтер". "Горняки" заняли третье место в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и пробились в плей-офф Лиги Европы.
Добавим, что этот сезон является последним с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, так как с сезона 2024/25 будет введен новый формат еврокубков.