Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся в феврале 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

На этой стадии турнира борьбу за трофей ведут 16 команд. Перед жеребьевкой они были разделены на сеяных (победители групп) и несеяных (занявших вторые места).

Согласно регламенту турнира, сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле. Кроме того, в 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.

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Представляе вашему вниманию результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов-2023/24

"Порту" - "Арсенал"

"Наполи" - "Барселона"

ПСЖ - "Реал Сосьедад"

"Интер" - "Атлетико"

ПСВ - "Боруссия" Д

"Лацио" - "Бавария"

"Копенгаген" - "Манчестер Сити"

"РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 13/14 и 20/21 февраля. Ответные игры будут сыграны 5/6 и 12/13 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити".

Напомним, в этом сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов Украину представлял донецкий "Шахтер". "Горняки" заняли третье место в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и пробились в плей-офф Лиги Европы.

Добавим, что этот сезон является последним с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, так как с сезона 2024/25 будет введен новый формат еврокубков.

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