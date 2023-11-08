Групповой этап Лиги чемпионов-2023/24 продлится до 13 декабря.

19 сентября стартовал групповой турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в самом престижном клубном евротурнире принимают 32 команды, которые были разделены на 8 групп. Согласно регламенту турнира в 1/8 финала выйдут команды, которые займут 1 и 2 места в своих группах. Команды, которые финишируют на 3-й позиции, попадут в плей-офф Лиги Европы.

На сегодняшний стали известны уже два участника 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео дня

Лига чемпионов: кто вышел в 1/8 финала турнира

"Манчестер Сити" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия)

Напомним, групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24 продлится до 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 18 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является английский "Манчестер Сити". В финале прошлого сезона "горожане" одержали победу над миланским "Интером". Самым титулованным клубом турнира является мадридский "Реал". "Сливочные" выигрывали этот трофей рекордные 14 раз. В последний раз "Реал" становился победителем ЛЧ в сезоне-2021/22.

В этом сезоне финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли". Решающий матч турнира состоится 1 июня 2024 года.

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