Правый защитник донецкого "Шахтера" Додо прокомментировал предстоящий поединок "горняков" против "Реала" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Бразилец рассказал, что наставник дончан Роберто Де Дзерби выстроил стратегию для предстоящей дуэли с "Реалом" и команда постарается добиться успешного результата.
"Несмотря на поражение с крупным счетом, первый тайм в том матче с "Реалом" мы провели очень достойно. Мы смогли продемонстрировать хороший футбол. Понятно, что были ошибки, но они бывают в любом матче. Важно правильно настроиться на предстоящую игру. Мы уверены в своих действиях. Тренер выстроил стратегию на завтрашний поединок. Мы должны прессинговать, как мы это делаем всегда, несмотря на то, что это - "Реал". Мы должны показывать свой футбол и добиться победы", - сказал Додо на предматчевой пресс-конференции.
Читайте такжеРеал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионовТакже Додо ответил на вопрос, повлияет ли на игру "Шахтера" результат первого матча против "Реала" в Киеве. Тогда "горняки" проиграли со счетом 0:5.
"Ни в коем случае не думаю, что на нас повлияет результат прошлой игры. Тот матч уже закончился. Каждый матч - новая история. Мы проиграли "Реалу" в том матче. Но мы провели большую работу, чтобы завтра показать себя с лучшей стороны. У нашей команды есть огромный потенциал", - резюмировал Додо.
Реал - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера". В третьем же туре "горняки" разгромно проиграли "Реалу", пропустив 5 мячей.
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках чемпионата Украины разгромили "Десну". А "сливочные" в своем национальном первенстве в гостях минимально обыграли "Эльче" со счетом 2:1.
- Обслужит поединок французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.