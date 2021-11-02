Додо уверен, что на "Шахтер" не повлияет результат первого матча в Киеве.

Правый защитник донецкого "Шахтера" Додо прокомментировал предстоящий поединок "горняков" против "Реала" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бразилец рассказал, что наставник дончан Роберто Де Дзерби выстроил стратегию для предстоящей дуэли с "Реалом" и команда постарается добиться успешного результата.

"Несмотря на поражение с крупным счетом, первый тайм в том матче с "Реалом" мы провели очень достойно. Мы смогли продемонстрировать хороший футбол. Понятно, что были ошибки, но они бывают в любом матче. Важно правильно настроиться на предстоящую игру. Мы уверены в своих действиях. Тренер выстроил стратегию на завтрашний поединок. Мы должны прессинговать, как мы это делаем всегда, несмотря на то, что это - "Реал". Мы должны показывать свой футбол и добиться победы", - сказал Додо на предматчевой пресс-конференции.

Читайте такжеРеал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионовТакже Додо ответил на вопрос, повлияет ли на игру "Шахтера" результат первого матча против "Реала" в Киеве. Тогда "горняки" проиграли со счетом 0:5.

"Ни в коем случае не думаю, что на нас повлияет результат прошлой игры. Тот матч уже закончился. Каждый матч - новая история. Мы проиграли "Реалу" в том матче. Но мы провели большую работу, чтобы завтра показать себя с лучшей стороны. У нашей команды есть огромный потенциал", - резюмировал Додо.

Реал - Шахтер: перед матчем

Автор: Владимир Медяник