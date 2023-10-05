ПСЖ потерпел унизительное поражение от "Ньюкасла" в Лиге чемпионов.

В среду, 4 октября, французский ПСЖ с разгромным счетом проиграл "Ньюкаслу" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Провальный поединок парижан прокомментировал известный журналист и эксперт RMC Sport Даниэль Риоло. Он жестко раскритиковал глваную звезду ПСЖ Килиана Мбаппе, заявив, что тот не является лидером команды.

"Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать". Из-за отстранения Килиана была паршивая подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

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Потому что если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые он устраивает, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...

Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется. Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду", - приводит слова Даниэля Риоло издание Foot Mercato.

Добавим, что ПСЖ проиграл "Ньюкаслу" со счетом 1:4. Единственный мяч французского клуба в этой игре забил защитник Люка Эрнандес.

Килиан Мбаппе в поединке против "сорок" был одним из худших игроков в составе парижан. Авторитетное издание L'Equipe оценило игру 24-летнего форварда в два балла, что является самой низкой оценкой среди всех футболистов ПСЖ.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 8 матчей в составе ПСЖ, в которых отличился 8 забитыми голами.

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