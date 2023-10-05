"Ньюкасл" разгромил ПСЖ и вышел на первое место в группе.

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ играл против "Ньюкасла".

Встреча команд проходила на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт на 17-й минуте - после передачи Александра Исака гол забил Микель Альмирон. На 39-й минуте встречи хозяева поля удвоили преимущество - Дэн Берн забил с передачи Бруно Гимараеса.

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На старте второго тайма Шон Лонгстафф забил третий мяч "сорок" и довел счет до разгромного. На 56-й минуте парижанам удалось один мяч отыграть - отличился французский защитник Люка Эрнандес.

Но избежать погрома ПСЖ не удалось - в компенсированное ко второму тайму время Фабиан Шер забил четвертый мяч в ворота гостей, установив финальный счет на табло.

"Ньюкасл" - ПСЖ - 4:1

Голы: Альмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 - Эрнандес, 56

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселс, Шер, Берн, Лонгстафф, Гимараес, Тонали (Андерсон 65), Альмирон (Мерфи 71), Исак, Гордон (Таргетт 90+3)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Витинья 63), Заир-Эмри, Дембеле, Мбаппе, Коло Муани (Барколя 58), Рамуш

Предупреждения: Гимараес 45+7, Гордон 70, Поуп 88 - Эрнандес 38, Хакими 42, Дембеле 68, Заир-Эмри 80

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Милан" сыграл вничью против дортмундской "Боруссии" - 0:0.

"Боруссия" Дортмунд - "Милан" - 0:0

"Боруссия": Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гиттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адееми 64), Фюллькруг (Мукоко 85)

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия (Флоренци 69), Рейндерс, Побега (Адли 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулишич (Чуквуэзе 69)

Предупреждения: Шлоттербек 19, Хуммельс 81 - Рейндерс 23, Джан 25, Муса 88

Обзор матча:

Таким образом, после двух туров "Ньюкасл" занимает первое место в группе с 4 очками. Вторая строчка за ПСЖ - 3 очка. "Милан" с 2 баллами идет третьим, "Боруссия" Д (1 очко) - четвертая.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Ньюкасл" сыграет против "Боруссии" Д, а ПСЖ встретится с "Миланом".

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