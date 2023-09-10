Андрей Шевченко поздравил украинскую сборную и Сергея Реброва с ничьей в игре с Англией.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла вничью против Англии в 5-м туре квалификации Евро-2024.

Бывший главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко отреагировал на результат этой встречи. Легендарный футболист опубликовал пост на своей странице в Инстаграме, в котором поздравил украинскую сборную и Сергея Реброва с ничьей в поединке против вице-чемпионов Европы.

"Приветствую команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и поразительной игрой.

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Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших", - написал Шевченко.

Поединок национальных сборных Англии и Украины завершился вничью со счетом 1:1. В составе "сине-желтых" гол забил Александр Зинченко, за англичан забил Кайл Уокер.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии. Игра состоится 12 сентября.

Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины в 2016-2021 годах. Главное достижение Шевченко на посту главного тренера "сине-желтых" - исторический выход в 1/4 финала Евро-2020. Также ему удалось в 2018 году выиграть группу в дивизионе В Лиги наций и повысить сборную Украины до элитного дивизиона А.

Пост наставника украинской сборной Шевченко покинул 1 августа 2021 года из-за завершения срока контракта.

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