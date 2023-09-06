Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров / фото УАФ

С 7 по 9 сентября будут сыграны матчи в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу

Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Англии. Встреча состоится 9 сентября. 

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 5-го тура

Четверг, 7 сентября

Видео дня

Группа B

  • 21:45 Нидерланды - Греция
  • 21:45 Франция - Ирландия

Группа E

  • 21:45 Польша - Фареры
  • 21:45 Чехия - Албания

Группа G

  • 19:00 Литва - Черногория
  • 21:45 Сербия - Венгрия

Группа Н

  • 17:00 Казахстан - Финляндия
  • 21:45 Дания - Сан-Марино
  • 21:45 Словения - Северная Ирландия

Пятница, 8 сентября

Группа A

  • 19:00 Грузия - Испания
  • 21:45 Кипр - Шотландия

Группа D

  • 21:45 Турция - Армения
  • 21:45 Хорватия - Латвия

Группа J

  • 21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
  • 21:45 Словакия - Португалия
  • 21:45 Люксембург - Исландия

Суббота, 9 сентября

Группа C

  • 19:00 Украина - Англия
  • 21:45 Северная Македония - Италия

Группа F

  • 16:00 Азербайджан - Бельгия
  • 19:00 Эстония - Швеция

Группа I

  • 19:00 Андорра - Беларусь
  • 21:45 Румыния - Израиль
  • 21:45 Косово - Швейцария

Добавим, что игры квалификации Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Путевки в финальную часть первенства Европы получат команды, занявшие первые и вторые места в группах. 

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию

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