С 7 по 9 сентября будут сыграны матчи в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Англии. Встреча состоится 9 сентября.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 5-го тура
Четверг, 7 сентября
Видео дня
Группа B
- 21:45 Нидерланды - Греция
- 21:45 Франция - Ирландия
Группа E
- 21:45 Польша - Фареры
- 21:45 Чехия - Албания
Группа G
- 19:00 Литва - Черногория
- 21:45 Сербия - Венгрия
Группа Н
- 17:00 Казахстан - Финляндия
- 21:45 Дания - Сан-Марино
- 21:45 Словения - Северная Ирландия
Пятница, 8 сентября
Группа A
- 19:00 Грузия - Испания
- 21:45 Кипр - Шотландия
Группа D
- 21:45 Турция - Армения
- 21:45 Хорватия - Латвия
Группа J
- 21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
- 21:45 Словакия - Португалия
- 21:45 Люксембург - Исландия
Суббота, 9 сентября
Группа C
- 19:00 Украина - Англия
- 21:45 Северная Македония - Италия
Группа F
- 16:00 Азербайджан - Бельгия
- 19:00 Эстония - Швеция
Группа I
- 19:00 Андорра - Беларусь
- 21:45 Румыния - Израиль
- 21:45 Косово - Швейцария
Добавим, что игры квалификации Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Путевки в финальную часть первенства Европы получат команды, занявшие первые и вторые места в группах.
Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию.