Сборная Украины в пятом туре отбора на Евро-2024 сыграет против Англии.

С 7 по 9 сентября будут сыграны матчи в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Англии. Встреча состоится 9 сентября.

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 5-го тура

Четверг, 7 сентября

Видео дня

Группа B

21:45 Нидерланды - Греция

21:45 Франция - Ирландия

Группа E

21:45 Польша - Фареры

21:45 Чехия - Албания

Группа G

19:00 Литва - Черногория

21:45 Сербия - Венгрия

Группа Н

17:00 Казахстан - Финляндия

21:45 Дания - Сан-Марино

21:45 Словения - Северная Ирландия

Пятница, 8 сентября

Группа A

19:00 Грузия - Испания

21:45 Кипр - Шотландия

Группа D

21:45 Турция - Армения

21:45 Хорватия - Латвия

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

21:45 Словакия - Португалия

21:45 Люксембург - Исландия

Суббота, 9 сентября

Группа C

19:00 Украина - Англия

21:45 Северная Македония - Италия

Группа F

16:00 Азербайджан - Бельгия

19:00 Эстония - Швеция

Группа I

19:00 Андорра - Беларусь

21:45 Румыния - Израиль

21:45 Косово - Швейцария

Добавим, что игры квалификации Евро-2024 будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. Путевки в финальную часть первенства Европы получат команды, занявшие первые и вторые места в группах.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию.

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